Nasri'ye Rusya'dan talip!
Antalyaspor'la sözleşmesi feshedilen Samir Nasri'ye şaşırtan bir transfer teklifi geldi. Serbest oyuncu statüsünde bulunan Fransız futbolcuya Rusya'nın dev kulübü Zenit talip oldu.
Büyük beklentilerle Antalyaspor'a transfer olan ancak hayal kırıklığı yaşatan Samir Nasri'nin sözleşmesi devre arasında feshedilmişti. Serbest statüde yer alan futbolcuya sürpriz bir takım transfer teklifi yaptı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Rus ekibi Zenit'in oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Rus basınında geniş yer bulan habere göre kulüp, oyuncunun CAS'taki doping soruşturmasına göre karar verecek.
Nasri ile kısa süreli sözleşme yapmak isteyen Zenit, oyuncunun göstereceği performansa göre kontratını uzatmayı planlıyor. (Yenişafak)
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