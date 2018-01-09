Nasri transferi için flaş açıklama! Tigres devreye girdi

İtalyan medyasında yer alan habere göre Meksika Liga MX ekiplerinden Tigres, Nasri transferi için devreye girdi. Bu transfer için vatandaşı Andre-Pierre Gignac'ın da yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı söylendi.

Fakat Tigres Teknik Direktörü Tuca Ferretti dün düzenlediği basın toplantısında bu iddiaları yalanladı. Takıma takviye yapabileceklerini söyleyen Ferretti, "Ama şu anda beni cezbeden, gözlerimi alan bir oyuncu yok. Transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'da takımın bir diğer yıldızı Jeremy Menez de geçtiğimiz günlerde Meksika Liga MX ekiplerinden Club America'ya transfer olmuştu. (Ajansspor)