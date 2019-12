Napoli'nin yeni hocası Gennaro Gattuso oldu!

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Napoli'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı. İtalyan ekibi, Carlo Ancelotti'den boşalan koltuğa Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu.

Gattuso, futbolculuk kariyerinin 13 yılını geçirdiği Milan'ı 2017-2019 yılları arasında çalıştırmış ve bu sezon başında görevinden ayrılmıştı.

İşte Gattuso'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar;

Napoli benim için çok büyük bir fırsat. İyi bir kadromuz var ve 4-3-3 sistemine çok uygun. Kontrat sorularınız ise beni güldürüyor. 6 ay bile teklif edilse kabul ederdim. Napoli kültürü ve kadrosu tam benim tarzım için yaratılmış

ANCELOTTI BİR BABA GİBİ

Carlo Ancelotti benim için bir baba gibi. Bana her zaman yakın olup her durumda yardım etmiştir. O her şeyi kazandı. Benim ise kanıtlamam gereken çok şey var.

IBRAHIMOVIC YORUMU

Ben şu anda elimdeki oyuncular hakkında konuşmak istiyorum. Ibrahimovic, Ronaldo ve Ronaldinho gibi oyuncular hakkında konuşmak kolay. Ben sahip olduklarımla ilgileniyorum

BU TAKIMIN POTANSİYELİ VAR

Napoli olarak amacımız puanları toplayıp, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek duruma yükselmek olacak. Çok çalışıp bu hassas durumdan kendimizi kurtarmalıyız. Bu takımın ilk 4'e ulaşma potansiyeli var.

