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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.11.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

Napoli'de isyan çıktı! Eljif Elmas...

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Napoli'de isyan çıktı! Eljif Elmas...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de futbolcular, kulüp yönetiminin, takımı geçen hafta sonundan bu hafta sonuna kadar kampa almasına isyan ederek, kamp kurallarına uymadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Liverpool'un ardından ikinci sırada bulunmasına karşın dün evinde Salzburg ile 1-1 berabere kalan, Serie A'da ise son 3 haftadır galip gelemeyen Napoli'de, futbolcular ile yönetim arasında kriz çıktı.

Ligde geçen hafta sonu Roma'ya deplasmanda 2-1 yenildikten sonra kulüp yönetiminin, takımın bir sonraki haftada Genoa ile yapılacak maça kadar kampa alınması kararını futbolcular dün bozdu.

Salzburg maçının ardından Napolili oyuncular, kulüp otobüsüne binerek tesislerin bulunduğu Castel Volturno'ya gitmeyi reddederek, geceyi aileleriyle evlerinde geçirdi.

Kulübün kuralına teknik direktör Carlo Ancelotti ve teknik ekip uyarken, futbolcuların uymaması dikkati çekti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncuların, bugün sabah idmanından sonra da yine tesislerde kampa girmeyerek evlerine gittikleri, Hirving Lozano, Eljif Elmas ile Arkadiusz Milik'in tesislerden ilk ayrılan isimler olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Napoli Kulübü, resmi sitesinden bir açıklama yaparak, "Kulüp, 5 Kasım Salı akşamı yaşanan takım oyuncularının davranışına atfen takımın imajını, ekonomik ve hukuki hakları ile iç disiplinini korumaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
Aynı açıklamada, oyunculara basına konuşma yasağı da getirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolları ayırmayı düşündüğü iddiaları çıksa da öğleden sonra kulübe yakın kaynakların, başkanın, teknik direktöre güveninin tam olduğunu belirttiği ifade edildi.

İtalya'da futbol kulüpleri, zaman zaman zayıf form grafiği çizen takımı bir anlamda cezalandırmak için tesislerinde uzun süreli kampa alabiliyor. Kampa alınan futbolcular, bu süre zarfında evlerine gidemiyor ve tesislerde kalıp, sadece antrenman yapıp dinleniyor.

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