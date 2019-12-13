Napoli'de Eljif Elmas'a kötü haber!

Spor Arena Dış Haberler | Takımın başına Carlo Ancelotti'nin yerine Genarro Gattuso'yu getiren Napoli, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak adına düğmeye bastı.

İtalyan teknik adam, Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor. Napoli'nin Uruguaylı oyuncu için yaklaşık 26 milyon avroluk bütçe ayırdığı öne sürüldü.

ELJIF ELMAS KİRALANABİLİR

Lucas Torreira'nın olası transferi durumunda Eljif Elmas'ın forma savaşı da kızışacak. İtalyan basını, genç futbolcunun başka bir takıma kiralık olarak gönderilebileceğini dahi satırlarına taşıdı.

Eljif Elmas, Carlo Ancelotti yönetiminde Serie A'da 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta şans bulabildi.

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