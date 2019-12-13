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Futbol
13.12.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Napoli'de Eljif Elmas'a kötü haber!

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Napoli'de Eljif Elmas'a kötü haber!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Genarro Gattuso, transfer için düğmeye bastı. Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak isteyen İtalyan çalıştırıcı, Eljif Elmas'ı kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

Spor Arena Dış Haberler | Takımın başına Carlo Ancelotti'nin yerine Genarro Gattuso'yu getiren Napoli, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak adına düğmeye bastı.

İtalyan teknik adam, Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor. Napoli'nin Uruguaylı oyuncu için yaklaşık 26 milyon avroluk bütçe ayırdığı öne sürüldü.

ELJIF ELMAS KİRALANABİLİR

Lucas Torreira'nın olası transferi durumunda Eljif Elmas'ın forma savaşı da kızışacak. İtalyan basını, genç futbolcunun başka bir takıma kiralık olarak gönderilebileceğini dahi satırlarına taşıdı.

Eljif Elmas, Carlo Ancelotti yönetiminde Serie A'da 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta şans bulabildi.

Napolide Eljif Elmasa kötü haber

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