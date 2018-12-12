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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.12.2018 - 01:24, Son Güncelleme:

Napoli zirveden üçüncülüğe! Şampiyonlar Ligi'nde görünüm...

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Napoli zirveden üçüncülüğe! Şampiyonlar Ligi'nde görünüm...

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselen 3 ekip daha belli oldu.

Barcelona, liderliği daha önce garantilediği B grubundaki son mücadelesinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona'nın golünü Dembele, Tottenham'ın golünü Moura attı.

Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyen Barcelona, Bayern Münih'in 1998 ile 2002 arasında kırdığı rekoru egale etti.
Inter ile PSV arasındaki grubun diğer karşılaşması da 1-1 tamamlandı. Interli Icardi, PSV'li Lozano'nun 13. dakikadaki golüne 73. dakikada cevap verdi.

Bu sonuçla aynı puan ve averaja sahip takımlardan Tottenham, ikili averajla Inter'in önünde son 16 turuna çıktı.

- Son haftaya lider giren Napoli gruptan çıkamadı

Kızılyıldız deplasmanından 4-1 galip ayrılan Paris Saint-Germain (PSG), heyecanın son haftaya kadar sürdüğü C grubunu lider bitirdi. PSG'nin golleri, Cavani, Neymar, Marquinhos ve Mbappe'den geldi.

Geçen sezonun finalisti Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Napoli karşılaşmasını, Salah'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Böylece PSG ve Liverpool, son 16 turuna yükseldi. C grubunda son haftaya lider giren Napoli ise gruptan çıkamadı.

A grubunda son 16 turuna kalması kesinleşen takımlardan Borussia Dortmund, liderliği, Atletico Madrid ise 2'nciliği aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu:

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2
Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

B Grubu:

Inter (İtalya) - PSV (Hollanda): 1-1
Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere): 1-1

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4
Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-0

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