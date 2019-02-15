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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.02.2019 - 01:29, Son Güncelleme:

Napoli tura yakın! Gecenin sonuçları

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Napoli tura yakın! Gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 7 karşılaşma ile sona erdi. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

İsveç'te Malmö'ye konuk olan İngiltere ekibi Chelsea, mücadeleyi 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın golünü, 80. dakikada Anders Christiansen attı. 

İtalya temsilcisi Napoli, İsviçre'nin Zürih takımını deplasmanda 3-1 yendi. Napoli'nin gollerini 12. dakikada Lorenzo Insigne, 21. dakikada Jose Callejon ve 77. dakikada Piotr Zielinski, Zürih'in golünü ise 83. dakikada Benjamin Kololli penaltıdan kaydetti. 

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak. 

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle: 

Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya): 0-1 
Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya): 0-2 
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2 
Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 1-2 
Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya): 1-3 
Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 2-1 
Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1 

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