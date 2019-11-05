Napoli Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde, İtalya'nın güçlü ekibi Napoli ile Avusturya tamsilcisi Salzburg karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, Napoli Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun iki güçlü ekibi Napoli ile Salzburg bu akşam karşı karşıya gelecek. Durumu oldukça kritik olan iki ekip de üç puan için sahaya çıkacak. İşte, Napoli Salzburg maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Napoli ile Salzburg bu akşam İtalya'da karşı karşıya gelecek. TSİ: 23.00'da başlayacak karşılaşma, Bein Sports Max 2'den yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI
5 Kasım Salı:
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)
6 Kasım Çarşamba:
20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
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