Napoli resmen açıkladı! İstanbul'dan İtalya'ya...
Napoli, resmi hesabından yaptığı açıklamada sportif direktörleri Cristiano Giuntoli'nin İstanbul ve Paris yolculuğunun ardından idmana katıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı transfer etmek için yoğu mesai harcayan İtalyanlar, bu girişimlerini ilk defa resmi bir kanaldan dolaylı da olsa duyurmuş oldu.
Sky Sports Italia'nın haberine göre Napoli, 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Eljif Elmas transferini bitirdi. Transferin kısa zaman içinde resmiyete döküleceği bildirildi.
Cristiano #Giuntoli paracadutato all’allenamento degli azzurri, dopo essere stato, questa mattina, prima ad Istanbul e poi a Parigi. pic.twitter.com/My34JuyuKY
Cristiano #Giuntoli paracadutato all’allenamento degli azzurri, dopo essere stato, questa mattina, prima ad Istanbul e poi a Parigi. pic.twitter.com/My34JuyuKY— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 15 Temmuz 2019
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