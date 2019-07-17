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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Napoli, Onyekuru için devrede! | Transfer haberleri...

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Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için Napoli'nin devreye girdiği belirtildi.

Le Soir'de yer alan habere göre Everton'ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru'ya Napoli'den 15 milyon euroluk teklif geldi. Ayrıca Anderlecht'in de aynı miktarı önerdiği bildirildi.

ÇALIŞMA İZNİ SORUNU FİKİR DEĞİŞTİRTTİ!

Everton'un, Henry Onyekuru'yu gelişime açık potansiyeli nedeniyle takımda tutmak istediği ancak çalışma izni sorununu aşamaması nedeniyle satış fikrini de düşündüğü aktarıldı.

İngilizlerin satışa onay vermesi halinde Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcuyu bir yıl daha kiralama ihtimali suya düşecek.

Galatasaraydan son dakika kararı Mariano...
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano...

ELJIF ELMAS TRANSFERİ BİTTİ!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi 18 milyon euro bedelle sona erdi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızının önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Napoli, Onyekuru için devrede | Transfer haberleri...

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Napoli, Onyekuru için devrede | Transfer haberleri...

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