Napoli, Onyekuru için devrede! | Transfer haberleri...
Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için Napoli'nin devreye girdiği belirtildi.
Le Soir'de yer alan habere göre Everton'ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru'ya Napoli'den 15 milyon euroluk teklif geldi. Ayrıca Anderlecht'in de aynı miktarı önerdiği bildirildi.
ÇALIŞMA İZNİ SORUNU FİKİR DEĞİŞTİRTTİ!
Everton'un, Henry Onyekuru'yu gelişime açık potansiyeli nedeniyle takımda tutmak istediği ancak çalışma izni sorununu aşamaması nedeniyle satış fikrini de düşündüğü aktarıldı.
İngilizlerin satışa onay vermesi halinde Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcuyu bir yıl daha kiralama ihtimali suya düşecek.
ELJIF ELMAS TRANSFERİ BİTTİ!
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi 18 milyon euro bedelle sona erdi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızının önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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