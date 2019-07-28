Napoli, Liverpool'u dağıttı! Eljif Elmas...
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'u hazırlık maçında 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'den 18 milyon euro bonservis ücretiyle Eljif Elmas'ı kadrosuna katan Napoli, hazırlık karşılaşmasında Premier Lig devi Liverpool'u 3-0 yendi.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 17'de Insigne, 29'da Milik ve 52'de Amin Younes kaydetti.
Makedon futbolcu Eljif Elmas, bu karşılaşmanın 21 kişilik kadrosunda yer almadı.
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