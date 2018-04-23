Napoli Juventus'u son dakikada yıktı! Fark 1'e indi...
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Napoli, deplasmanda Juventus'u 1-0 yendi.
Torino'daki Juventus Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. Mücadelenin son dakikasında Kalidou Koulibaly'nin golüyle öne geçen Napoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Juventus, yaşadığı yenilgiye rağmen 85 puanla liderliğini sürdürdü. Juventus ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Napoli ise ikinci sırada yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle