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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.11.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Napoli, İngiltere'de sürpriz peşinde! Liverpool'un gruptaki son 3 maçı...

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Napoli, İngiltere'de sürpriz peşinde! Liverpool'un gruptaki son 3 maçı...

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en kritik maçlarından birinde Liverpool ile Napoli karşı karşıya geliyor! Zorlu mücadelenin heyecanını Canlı Bahis'le her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da...

LIVERPOOL - NAPOLI

İtalya’daki maçta rakibine 2-0 yenildikten sonra gruptaki 3 maçını da kazanan Liverpool, bu akşam kazandığı takdirde hem gruptan çıkmayı hem de liderliği garantileyecek. O mağlubiyet aynı zamanda İngiliz ekibinin bu sezonki tek mağlubiyetiydi.

Jurgen Klopp’un öğrencileri özellikle Premier Lig’de gösterdiği muhteşem performansla şimdiden en yakın rakibine 8 puan fark atmış durumda. Böyle olunca, Napoli maçına ideal kadro ile çıkmaları yüksek ihtimal. Öyle ki Klopp, Crystal Palace maçında sakatlık yaşayan Salah’ın oynayabileceğini belirtti.

Clyne ve Matip ise halen yoklar.

Liverpool’un en büyük şansı ise Napoli’nin kendini bir krizin içine bulması...

Serie A’da 5 maçlık galibiyetsizlik ve lider Juventus’un 15 puan gerisinde kalınması başkan De Laurentiis ile teknik direktör Ancelotti’nin arasının açılmasına sebep oldu.

İtalyanlar’da ayrıca Milik ve Insigne sakatlık sebebiyle İngiltere kafilesinde yer almadı.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Liverpool bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda sadece 1 kez kaybetti.

- Liverpool’un grupta çıktığı son 3 maçta 2.5 gol barajı aşıldı.

Napoli, İngilterede sürpriz peşinde Liverpoolun gruptaki son 3 maçı...

- Napoli bu sezon şu ana kadar çıktığı 17 resmi karşılaşmanın 11’inde gol yedi.

- Liverpool çıktığı son 9 resmi maçın son 15 dakikasında 9 gol attı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek heyecan dolu karşılaşmaya büyük ilgi var!

Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %60’ı Liverpool’un maçtan galip ayrılan taraf olacağını düşünüyor. 

MİSLİ.COM YORUMCUSU BARIŞ SÜNTER’İN TERCİHİ...

Liverpool’un son dönem tek mağlubiyeti ilk maçta 2-0 yenildiği Napoli’ye karşı. Ancak o Napoli ile şimdi arasında dağlar kadar fark var. Serie A’da 5 maçtır galibiyet göremeyen takımın oyuncularına yönetim tarafından toplam 2.5 milyon euro ceza kesildi.

Liverpool, geçtiğimiz hafta sonu Crystal Palace deplasmanında zorlanarak 3 puana ulaştı. Sakatlığı olan Salah’ı o maçta riske etmeyerek bu maça sakladılar. 

Liverpool moralsiz rakibi karşısında kazanarak grup liderliğini garantileyecektir.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Napoli, İngilterede sürpriz peşinde Liverpoolun gruptaki son 3 maçı...

Salzburg deplasmanında Napoli'de Mertens ön plandaydı! İzleyelim...

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