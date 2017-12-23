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Napoli güldü, Inter yıkıldı! İtalya'da...

Serie A’da lider Napoli kazandı, Inter yine kaybetti. Napoli sahasında, Sampdoria'yı zor da olsa yendi. Liderin takipçilerinden Inter ise Sassuolo karşısında üst üste ikinci yenilgisini aldı.

A.A
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Napoli, Sampdoria'yı 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Lider Napoli, San Paolo Stadı'nda konuk ettiği Sampdoria karşısında zorlansa da maçtan galip ayrılmasını bildi. Konuk ekip Sampdoria, maçın henüz 2. dakikasında Gaston Ramirez ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım bu gole 16. dakikada Allan ile karşılık verdi: 1-1.
Sampdoria, 27. dakikada Fabio Quagliarella'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı ancak 33. dakikada Lorenzo Insigne skora yeniden eşitliği getirdi: 2-2.
39. dakikada Napoli’nin Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik, maçta takımını ilk kez öne geçiren golü attı ve Napoli, ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca lider Napoli, sahadan 3 puanla ayrılarak, puanını 45'e yükseltti.

Napoli güldü, Inter yıkıldı İtalyada...

Inter ise geçen haftaki mağlubiyetinin ardından bu hafta da Sassuolo'ya boyun eğdi.
Ev sahibi Sassuolo, 34. dakikada Diego Falcinelli'nin golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve zirve mücadelesi veren Inter'e bu sezonki ikinci yenilgisini yaşattı.
Ligde üst üste 2 mağlubiyet alan Inter, lider Napoli'nin 5 puan gerisine düştü ve puan tablosunda 3. sırada yer aldı. 

Italya

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