Napoli avans verdi, maçı vermedi! 8. zafer haftası...
Napoli ile Lazio, Serie A'nın 24. haftasında karşı karşıya geldi.
Geriye düştüğü maçı farklı kazanan Napoli, üst üste 8. galibiyetini elde etti ve zirvedeki yerini korumasını bildi. Mücadeleye iyi başlayan Lazio, 3. dakikada de Vrij'in kaydettiği golle öne geçerken, Napoli 43. dakikada Callejon ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
54. dakikada Wallace'ın kendi kalesine attığı gol sonucu üstünlüğü yakalayan Napoli, 56. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hamsik'in yerine ikinci yarıda sahaya sürülen Zielinski, attığı golle durumu 3-1 yaptı.
73. dakikada Mertens ile işi bitiren ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi 4-1 kazandı.
Peş peşe 8. galibiyetini alan ve puanını 63'e çıkaran Napoli, haftayı Juventus'un 1 puan önünde zirvede tamamladı. Üst üste 3. yenilgisini alan Lazio ise 46 puanda kaldı. (Ajansspor)
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