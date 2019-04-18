Napoli Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final ikinci maçında İtalya'nın köklü kulübü Napoli, İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal'i sahasında konuk edecek. İki ekip arasındaki ilk maç Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Gözler şimdi yarı final biletini alacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesinde. Peki, Napoli Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ikinci ayağı, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Turnuvada son 4'e kalacak takımlar rövanş maçlarının ardından netleşecek. Bu kapsamda Napoli ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Napoli Arsenal maçına ilişkin detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam tamamlanacak. Napoli ile Arsenal bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
AVANTAJ ARSENAL’DE
İki ekip arasındaki ilk maçta Arsenal, sahasında Napoli'yi 15. dakikada Aaron Ramsey ve 25. dakikada Kalidou Koulibaly'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 yenmişti.
ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ NASIL ALDILAR?
Arsenal, son 16 turunda Fransa ekibi Rennes'i geçerek çeyrek finale yükselmişti. Napoli ise son 16 turunda Salzburg'u elemiş ve çeyrek final biletini almıştı.
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