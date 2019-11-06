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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.11.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Nao'lar geliyor! Hedef 2050'de insan rakipler...

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Nao'lar geliyor! Hedef 2050'de insan rakipler...

Yapay zekanın fanteziden çıkarak bir gerçekliğe büründüğünün bir başka örneği, "Nao" diye adlandırılan robot futbolcular. Nao’ların, 2050'de insan rakipleriyle karşı karşıya gelmesine çalışılıyor.

Roma'da bu yıl 7’ncisi düzenlenen, Türkiye'nin de dahil olduğu 40 ülkeden 600'e yakın projenin sergilendiği, Avrupa'nın en büyük inovasyon ve teknoloji fuarı "Maker Faire Rome 2019 - The European Edition", bu minik robotları da konuk etti. RoboCup projesi 17 Temmuz 2050 günü tamamen otonom insansı robotlardan oluşan bir takımın, FIFA kurallarına göre oynayarak, o yıl Dünya Kupası şampiyonu olacak takımla futbol oynayıp yenmesi fikriyle 1993'te doğdu. 

Robotlar arası ilk maç ise, RoboCup (Robot World Cup Initiative) kapsamında 1997'de Japonya'da oynandı. Türkiye’de bu turnuvaya 2011 yılında ev sahipliği yaptı. Roma'daki fuar alanında mini bir sahada her yaştan kişinin merakla izlediği 2 günlük mini turnuvada da İsviçre'nin NomadZ, Almanya'nın HTWK ile İtalya'nın tek robot futbol takımı S.P.Q.R. adlı üniversite ekiplerinin katılımıyla üçlü bir turnuva gerçekleştirildi. Robotların şarj ihtiyacından dolayı sadece 10'ar dakika süren maçlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Özellikle düşen robotların seri bir şekilde yerden kalkışları eğlenceli anlara neden oldu.  

"İNSAN FUTBOLCULAR HALEN RAHAT BİR NEFES ALABİLİR"

"Robot futbolcular, insan rakiplerine karşı oynamaya hazır mı?" sorusunun cevabı şimdilik "hayır" çünkü henüz tam anlamıyla özerk hareket edemedikleri ortada. Ancak robotun ortamdaki nesneleri tanıyıp algılaması, ortam içerisindeki konumunu hassas bir şekilde sadece algılayıcılar kullanılarak belirlemesi, engellere çarpmadan ilerlemesi, top sürmesi, paslaşması, şut çekmesi, takım olarak katılınan yarışmalarda diğer robotlarla takımın amacına göre eşgüdüm sağlayarak davranışlarını belirlemesinde aksaklıklar olsa da her yıl liglerde geliştirilen teknolojiler 2050 yılına dair umutları artırıyor. Nao’ların nasıl hareket edeceğini organize etmek halen büyük bir sorun görünüyor ama her maçta tespit edilen kodlama hataları hızlıca gideriliyor. Roma La Sapienza Üniversitesi'den ve S.P.Q.R. takımının sorumlusu Prof. Daniele Nardi, insan futbolcuların halen rahat bir nefes alabileceğini söylüyor. 

Naolar geliyor Hedef 2050de insan rakipler...

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