Nao Kodaira sürat pateninde olimpiyat rekoru kÄ±rdÄ±!
2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda JaponÂ Nao Kodaira kadÄ±nlar 500 metre sÃ¼rat pateninde altÄ±n madalya kazandÄ±.Â
GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde dÃ¼zenlenen oyunlarÄ±n dokuzuncu gÃ¼nÃ¼nde, 31 yaÅŸÄ±ndaki Kodaira, 36.94'lÃ¼k zamanlamasÄ±yla olimpiyat rekoru kÄ±rdÄ± ve altÄ±n madalyanÄ±n sahibi oldu.Â
Bu alanda olimpiyat rekoru 37.28'lik derecesiyle GÃ¼ney Kore'den LeeÂ Sang-hwa'ya aitti.Â
Lee Sang-hwa 37.33'lÃ¼k sÃ¼resiyle podyumun ikinci basamaÄŸÄ±na Ã§Ä±karken, Ã‡ek Karolina ErbanovaÂ ise 37.34'lÃ¼k zamanlamasÄ±yla bronz madalyaya uzandÄ±.
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