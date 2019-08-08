Nantes'ta Christian Gourcuff dönemi! | Transfer haberleri...
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ta Vahid Halilhodzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Christian Gourcuff getirildi.
Nantes Kulübü, 64 yaşındaki Fransız teknik direktör Gourcuff ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyeri boyunca Lorient, Le Mans, Rennes ve Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Gourcuff, son olarak Katar'ın El-Gharafa ekibinde görev yaptı.
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