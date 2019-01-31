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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.01.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Nantes taraftarı Emiliano Sala'yı unutmadı!

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Nantes taraftarı Emiliano Sala'yı unutmadı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes son lig maçında, kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Arjantinli Emiliano Sala'yı unutmadı.

Son olarak İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin (AAIB), Fransa kıyılarında bulunan koltuk parçalarının kayıp uçağa ait olabileceği açıklamasını yaptığı olayın yankıları sürerken, Nantes taraftarı ve futbolcuları uçakta yer alan Sala için kenetlendi.

Beaujoire Stadı'nda konuk ettikleri Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldıkları lig karşılaşması öncesi Sala'nın forma giydiği maçların videosunu paylaşan Nantes'ın tribünlerinde, Arjantin bayrakları açıldı ve tezahüratlar yapıldı.

İki takımın futbolcuları ise maça hazırlanırken 28 yaşındaki futbolcunun fotoğrafının altında "Seni seviyoruz Emi" mesajı yazan formalar giydi. Karşılaşmaya ise umudu simgeleyen yeşil pazubendiyle çıkıldı.

Mücadelenin 9. dakikasında oyun durdurulurken, taraftarlar 1 dakika boyunca Sala için alkış tuttu. Nantes'ın teknik direktörü Vahid Halilhodzic ise bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Mürettebatında Sala ve pilot David Ibbotson'ın yer aldığı uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes Kulübünden İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye 19 Ocak'ta 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olması gerekçesiyle 3 gün süren arama çalışmalarına son verilmesinin ardından aralarında Barcelonalı Lionel Messi, Manchester Cityli Sergio Agüero, Borussia Dortmundlu Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi çok sayıda ünlü futbolcu, aramalara devam edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Sala'nın hayranları tarafından başlatılan kampanya ile toplanan 260 bin sterlin sayesinde su altı arama çalışmalarına yarın da devam edilecek. 

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