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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.02.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

Nantes, Sala'nın bonservis parasını istedi

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Nantes, Sala'nın bonservis parasını istedi

Fransız kulübü Nantes'ın, kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Emiliano Sala'nın bonservis ücretini, transfer olduğu İngiliz ekibi Cardiff City'den talep ettiği öne sürüldü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin iddiasına göre, Nantes Kulübü, 10 gün içinde bir ödeme yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacağını Cardiff City Kulübü'ne bildirdi. 

Cardiff City'nin, kulüpler arasındaki anlaşma gereği 15 milyon sterlinlik bonservis ücretini, üç yıl içinde taksitler halinde ödeyeceği paylaşıldı. 

Nantes Kulübü, yeni kulübü Cardiff City'ye giderken uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Sala'dan kazanacağı bonservis bedelinin ilk taksidinin ödenmesi için İngilizlere ihtarname çekti. İhtarnamede 15 milyon sterlinlik anlaşmanın taksidinin 10 gün içinde ödenmemesi durumunda yasal yolları başvurulacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, 4 Şubat'ta ulaştıkları uçağın enkazında bir ceset tespit edildiğini açıklamıştı.

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