Nani Fenerbahçe taraftarının kalbini kırdı
2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen dünya yıldızı futbolcu Luis Nani, son yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli taraftarların kalbini kırdı.
Eski Fenerbahçeli yıldız Luis Nani ABD'de açıklamalarda bulundu. MLS takımlarından Orlando City forması giyen Nani, yaptığı itirafla sarı-lacivertlileri kızdıracağa benziyor.
Portekizli yıldızın açıklamaları şu şekilde;
''Takım için gol atmak çok güzel bir duygu. Taraftarlarımız için her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarlar, haftalardır fantastik bir destek veriyor. Hayatım boyunca böyle taraftar görmedim. Birçok takımda oynadım. Ancak Orlando'nun taraftarları çok özel. O yüzden onlar için kazanmayı çılgınlar gibi istiyorum.''
''OYNADIĞIMDA KALBİMLE OYNUYORUM''
Amerika'ya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu şöyle devam etti;
''Her zaman çok sıkı çalışıyorum. Hatta bazen abartı çalışıyorum. Futbolu çok seviyorum. Oynadığımda kalbimle oynuyorum. Gol atmak, attığım golleri taraftara armağan etmek istiyorum. Kendimi çok duygusal hissediyorum. Bu takımda olduğum için çok mutluyum.''
SPORTING, FENERBAHÇE, MANCHESTER, LAZIO, VALENCIA...
Sezon başında Orlando City'e transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Fenerbahçe, Lazio ve Valencia gibi takımların formalarını giymişti.
Öte yandan Orlando City, bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece 1 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı.
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