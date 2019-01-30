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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.01.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Nakoulma: "Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor"

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Nakoulma: "Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor"

Çaykur Rizespor, 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü. Rize ekibinin Burkina Fasolu oyuncusu Prejuce Nakoulma, "Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok" dedi.

Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un yeni transferi Prejuce Nakoulma, "Erzurumspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Bizi çok iyi motive ediyor. Onun da vereceği kararlarla herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Bireysel antrenörlerim ile çalışma fırsatı bulmuştum. Her ne kadar maç oynamasam dahi çok çalıştım. Rize'ye çok çabuk uyum sağladım çünkü çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Arkadaşlarım performansımın yükselmesine yardımcı oluyor. Her şey çok iyi gidiyor” dedi.

Nakoulma, hafta sonu Erzurum'da zor bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Her maç bizim için final. Erzurum maçı da çok değerli bir final. Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok. Erzurumspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Bizi çok iyi motive ediyor. Onun da vereceği kararlarla herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Bu yolda herkes saha içerisinde veya saha kenarında takıma katkı yapma çabasında. Çok iyi bir taraftarımız var. Kasımpaşa'da ve Rize'de bize destek oldular. Erzurum'da ve lig genelinde sürekli yanımızda olmalarını istiyoruz. Taraftarın takıma nasıl katkı sağladığını biliyoruz ve onlar da bunu farkında” diye konuştu.

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