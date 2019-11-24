Nakavt ne demek, ne anlama geliyor?
Sabriye Şengül, MMA'da Denis Kielholtz'a 32 saniyede nakavt oldu. Bu gelişme ardından nakavt teriminin anlamı merak konusu oldu. Peki, boks tutkunlarının sık sık duyduğu nakavt ne demek, ne anlama geliyor?
Boks terimlerinden biri olan nakavt kelimesinin anlamı zaman zaman merak ediliyor. Nakavt, boks tutkunlarını bir maç esnasında heyecanlandıran en önemli şeydir. Sözlükte nakavt kelimesi için şu açıklama yapılmıştır:
Boks maçında yumruk etkisiyle yere düşen ve on saniye içinde kalkıp devam edemeyen oyuncunun yenilmesi durumu
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