Nainggolan transferinde flaş gelişme! Galatasaray... | Son dakika haberleri...
İsmi Galatasaray ile anılan Belçikalı yıldızın Serie A ekibi Cagliari ile anlaştığı belirtildi...
İtalyan basınının ısrarla Galatasaray'a yazdığı Radja Nainggolan geleceğiyle ilgili kararını verdi... Belçikalı yıldızın Serie A ekibi Cagliari ile anlaştığı belirtiliyor. Nainggolan'ın eşinin kısa süre önce kansere yakalanması nedeniyle de İtalya'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği ifade ediliyor.
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