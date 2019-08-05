Nainggolan resmen Cagliari'de
Cagliari, Galatasaray'ın gündemindeki Radja Nainggolan'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
Serie A ekiplerinden Cagliari, Galatasaray'ın da gündemine gelen Radja Nainggolan'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
İtalyan kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Belçikalı yıldızın Inter'den bir yıllığına kiralandığını açıkladı.
Daha önce dört kez Cagliari forması giyen Nainggolan, Roma'dan 38 milyon euro karşılığında Inter'in yolunu tutmuştu.
Nainggolan'ın eşinin gördüğü kanser tedavisi nedeniyle ilk etapta İtalya'da kalmayı düşündüğü ifade edildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle