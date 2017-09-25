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Naim Süleymanoğlu ölümle pençeleşiyor

Rekorların adamı Naim Süleymanoğlu bitkisel hayata girdi. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden ölümle pençeleşiyor.

Hürriyet Haber
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Bakırköy Sadi Konuk hastanesinde yoğum bakıma alınan Naim Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

Naim Süleymanoğlu’nun yakın arkadaşı ve kişisel doktoru olan doktor Adnan Bağrıaçık’ın verdiği bilgilere göre Naim Süleymanoğlu eğer karaciğer nakli olmazsa günleri sayılı.

Bağrıaçık konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

“Naim Süleymanoğlu’nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğunda bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun’ Adnan Bağrıaçık basketbol milli takımımızın da turnuvalarda doktorluğunu yapmıştı.

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Naim Süleymanoğluhalterkaraciğer yetmezliği
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