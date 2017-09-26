Naim Süleymanoğlu için hastaneden açıklama

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş açıklama yaptı.



İşte yapılan açıklamadan satır başları:

Naim Süleymanoğlu hastanemize zaman zaman tedavi süreci devam eden bir hastamızdı, bizim hastamızdı. Kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla bilinci kapalı şekilde müracaat ettiğinde kendisini yoğun bakıma aldık. Bize geldiğinde bilinç durumu kapalıydı, solunumu vardı. Karaciğer enzimlerinde yükseklik vardı. İmbalans dediğimiz durum söz konusuydu.



Şu an itibarıyla süreçten cumhurbaşkanımız, başbakanımız, spor bakanımız sürekli aramakta, bilgi istemekte. Kendilerine bilgi arz etmekteyiz. Bu sabah itibarıyla sevindirici bir gelişme olarak şunu paylaşabilirim. Şuurumuz kısmen açıldı. Sorulan sorulara cevap vermekte. Kendisinin nerede olduğunu biliyor. Bizim için sevindirici. Bu kronik karaciğer yetmezliğidir. Dün olmayan idrar çıkışı bugün mevcut, bu bizim için önemli. Enzim yüksekliği, amonyak yüksekliği devam etmektedir.