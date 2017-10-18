UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Alman ekibinin teknik patronu Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, Medipol Başakşehir'in grubun en iyi takımı olduğunu belirterek, tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadrosunun olduğunu ve kısa alanda çok iyi olduklarını bildiğini belirtti.

Genç teknik adam, her iki takımın da C Grubu'nda oynadıkları oyuna rağmen istedikleri puanları alamadıklarını söyledi. Yarın oynanacak maçı kazanmak için çıkacaklarını belirten Alman ekibinin teknik patronu, "Bundan sonraki maçları alarak rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.