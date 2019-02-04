Nagatomo'dan Kagawa mesajı: Böylesini görmemiştim
Beşiktaş'ın yeni starı Kagawa'nın Antalyaspor deplasmanında sergilediği performans, Galatasaraylı Nagatomo'yu da mutlu etti.
Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo, milli takımdan arkadaşı Kagawa'nın Beşiktaş forması ile çıktığı ilk maçta 3 dakika içerisinde 2 gol atmasını değerlendirdi.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Nagatomo, "Bay Kagawa, 3 dakikada 2 gol olağanüstü, şok edici bir başlangıç. Ben hiç böyle bir frikik golü görmemiştim. Eğer böyle bir vuruş tekniğin varsa bunu lütfen saklama ve bize söyle." ifadelerini kullandı.
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