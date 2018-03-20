Nagatomo'dan Fenerbahçe'ye ağır taş!
Kadıköy’de oynanan derbinin en fazla dikkat çeken isimlerinden birisi de Nagatomo oldu.
Ortamı hiç yadırgamayan Japon oyuncu kendisine sorulan, "Atmosfer nasıldı?" sorusuna, "İnter'den geliyorum. Çok Milano derbisi oynadım. Hem bizim Türk Telekom Stadı'ndaki idmanımızdaki atmosfer bence bu gecekinden çok daha renkliydi" şeklinde yanıt verdi.
"BENİ BİR KUPA BEKLİYOR"
Nagatomo’nun ek olarak, “Galatasaray’da çok iyi bir ortam yakaladım. Dünya Kupası için burayı seçmem doğru bir karardı. Kendimi çok formda görüyorum. Yazın beni bir kupa bekliyor. Gerekirse kupadan sonra da transferim olabilir. Burada Galatasaray’ın durumunun netleşmesi gerekir. Ben Galatasaray’ı zora sokacak bir girişimde ve talepte bulunmayacağım. Sabırlı olacağım” diye konuştuğu öğrenildi.
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