Nagatomo transferinde flaş gelişme! Son teklif...
Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun transferi için Inter'le sıkı bir pazarlık halinde.
Japonya Milli Takımı’nda bulunan ve “İyi ki Galatasaray’a gelmişim. Türkiye’de çok rahat ettim” açıklamalarıyla kalmak istediğinin sinyalini veren Nagatomo konusunda yönetim gaza bastı.
Devre arasında İnter’ten kiralanan, teknik direktör Fatih Terim’in de takıma uyumundan çok memnun olduğu 31 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar elini çabuk tutuyor.
FİYAT YÜKSELTTİLER
İtalyanlar ile bonservis pazarlığına erken başlayan Cim Bom, Dünya Kupası öncesi bu işi bitirmeyi hedefliyor. İlk olarak 2 milyon Euro’yu gözden çıkartan Galatasaray’ın rakamı 2.5 milyon Euro’ya yükselttiği öğrenildi. Yönetimin bu transferdeki en büyük kozu, Nagatomo’nun Türkiye’de kalmak istemesi.
Sezon sonuna doğru İnter ile anlaşmayı hedefleyen Galatasaray, Çizme ekibiyle 1 sene daha sözleşmesi kalan Nagatomo’yla da 2+1 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor. Kariyeri boyunca 102 kez Japonya Milli Takımı formasını terleten ve son olarak önceki günkü Mali maçında da 90 dakika sahada kalan Nagatomo, Haziran’da Rusya’da başlayacak Dünya Kupası’nda ülkesiyle yer alacak. (Fanatik)
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