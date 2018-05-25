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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
25.05.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Nagatomo rest çekti!

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Nagatomo rest çekti!

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, sezonu şampiyon olarak tamamladı. 31 yaşındaki futbolcu, pazarlıklara bizzat dahil olacak.

Devre arasında kiralanan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Japon sol bek Yuto Nagatomo, kariyerine G.Saray'da devam etmek istiyor.

Inter'le 1 sezon daha mukavelesi bulunan yıldız futbolcu, İtalyan ekibini ikna etmek için yöneticilerle görüşecek. Inter onun için yaklaşık 5 milyon Euro gibi bir rakam istiyor.

SON SÖZÜNÜ SÖYLEYECEK
Ancak tecrübeli oyuncunun, "Eğer indirim yapmazsanız bir sezon sonra bedelsiz olarak ayrılırım ve para kazanamazsınız. Bana izin verin" şeklinde rest çekeceği öğrenildi.

Öte yandan T-Sport'a konuşan Nagatomo, "Şu an karar verme şansım olsaydı %100 Galatasaray'da kalmak isterim. Burada gerçekten mutluyum. Fatih Terim buraya gelmemde etkili oldu. Takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anladım. Taraftarlar harika. Türk halkı çok yardımsever, çok arkadaş canlısı ve birbirlerine saygılı. Hedefler daima büyümeli. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermeye odaklanmalıyız" dedi.

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GÜVENİMİZ ARTTI
Tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sene benim ve takımım adına en önemli maç Beşiktaş maçıydı. Derbiyi kazanmamız güvenimizi artırdı. Buraya geldikten sonra Fatih Terim gibi büyük bir karakterle tanışma fırsatım oldu. Oyuncularla baba-oğul ilişkisi kuruyor. Futbolu çok iyi biliyor ve insani ilişkileri harika. Onunla uzun süreli devam edilmeli diye düşünüyorum. Onun ve G.Saray'ın kimyası çok iyi tutuyor. Takımı inanılmaz ateşliyor ve öz güvenini yukarılara çekiyor. (Akşam)

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Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Nagatomo için bu açıklamayı yapmıştı...

Content Video - Albayrak: Nagatomo'nun şampiyonlukta büyük katkısı oldu
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