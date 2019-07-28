Nagatomo: Hayatta kalamazdım!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNagatomo: Hayatta kalamazdım!
GeriFutbol Nagatomo: Hayatta kalamazdım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Sabah
28.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Nagatomo: Hayatta kalamazdım!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nagatomo: Hayatta kalamazdım!

Galatasaray formasıyla 1.5 senede iki şampiyonluk gören Yuto Nagatomo, Avusturya kampında konuştu. İşte Japon sol bekin röportajı: 

Geçen sezon ölümden döndün. Schalke maçı sonrası yaşananları tekrar anlatabilir misin?
Sizin aracılığınızla kulüp doktoru Yener (İnce) hocaya tekrar teşekkür etmek istiyorum. Akciğer sönmesi yaşadım ama ben ilk başta ciddi bir şey olduğunu anlamamıştım. Hatta maçtan sonra hemen eve gitmeyi düşünüyordum. Ama Yener hoca ısrar edip beni yolumdan çevirdi. Hastaneye yönlendirdi ve hastanede durumun ne kadar ciddi olduğu ortaya çıktı. Hayatımı Türk doktorlar kurtardı.

Avusturya'daki kamp nasıl geçiyor?
Sezon hazırlıklarına iyi başladım. Çok hırslıyım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum. Fiziksel olarak kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Yarın maç olsa 90 dakika oynarım, o tempoyu kaldırırım. İtalyan antrenör Alberto (Bartali) ve yardımcı hocalarımız bizi en iyi şekilde sezona hazırlıyor. Kamp yorucu ama iyi geçiyor.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yeni sezon hedefleri?
2 senedir şampiyonuz, ligde Galatasaray için şampiyonluktan başka bir hedef zaten düşünülemez. Avrupa'ya gelirsek… Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak ana hedefimiz. Rakiplerimiz kim olursa olsun bu kez gruptan çıkmak istiyoruz.

Yokluğunda Linnes sol bekte nasıl oynadı?
Martin (Linnes) sol bekte gayet iyi performans gösterdi. Genç, kaliteli ve fiziksel olarak iyi durumda. Günümüz futbolunda birden çok mevkide oynamak ve iki ayağını da kullanmak büyük avantaj. Martin ve ben öyleyiz, bu avantajı kullanıyoruzİnter'de de ben zaman zaman sağ bek oynamıştım.

DERSİME ÇOK İYİ ÇALIŞTIM

Süper Lig'in en etkili kanat oyuncuları Quaresma ve Visca'ya karşı çok başarılı oldun. Fatih Hoca'nın etkisi nedir?
Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından önce dersime iyi çalıştım. Hocamız da taktik toplantılarda rakiplerimi nasıl durdurmam gerektiği konusunda bana tavsiyeler verdi ve gördüğünüz gibi sahada işe yaradı. İtalya'da da Cuadrado ve Salah gibi üst düzey oyunculara karşı mücadele etmem benim için avantaj oldu.

Yeni transfer Babel'le sol kanattaki uyumun nasıl?
Babel çok iyi ve çok kaliteli bir oyuncu. Bana kanadımda çok yardımı dokunacak. Tecrübe, yetenek, kuvvet ve sürat... Babel'de bu özelliklerin hepsi var. Böyle bir oyuncu hem bana hem de takıma çok katkı sağlar.

Nagatomo: Hayatta kalamazdım

MUSLERA GALATASARAY'IN BUFFON'U

Takım arkadaşın Ferando Muslera hakkındaki düşüncelerin?
Muslera kendisine iyi bakan, çok çalışan, örnek profesyonel bir oyuncu. Ufak-tefek sakatlıklarına rağmen her zaman oynuyor, neredeyse maç kaçırmıyor. Muslera daha uzun seneler üst düzey kalecilik yapabilir ve Galatasaray'ın bir Buffon'u olabilir.

Fatih Terim'le ilişkinden bahseder misin?
Galatasaray'a gelmeden önce de Fatih Hoca'yı tanıyordum. Çok kariyerli ve önemli başarılar kazanmış bir teknik adam. Kendisi ile İtalyanca konuşup anlaşıyoruz, iletişim sorununuz yok. Hocalığı zaten tartışılmaz ama benim için insanlığı da çok önemli. Futbolcuya hem saha içinde hem saha dışında nasıl davranacağını çok iyi biliyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Nagatomo: Hayatta kalamazdım!
Galatasaray bombayı patlatıyor! Inter'den... | Son dakika transfer haberleri...
Transferde flaş gelişme! Emre'den sonra... | Son dakika haberleri...
Cengiz Ünder'den iki füze!