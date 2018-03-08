Nagatomo, Galatasaray'da kalmak istiyor!
Galatasaray’ın Inter’den kiraladığı Japon sol bek Nagatomo, “Burada tekrar doğdum!.. Kalmak istiyorum” diye konuştu.
Inter'den satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Nagatomo, İtalyan basınına konuştu. 31 yaşındaki futbolcu, “Burada tekrar doğduğum için G.Saray’da kalmak istiyorum. G.Saray’ın nasıl bir kulüp olduğunu gelmeden önce de biliyordum. İstanbul’a uyum sağlamakta sıkıntı yaşamadım” dedi. Haberde İtalyan ekibiyle 2019’a kadar mukavelesi bulunan oyuncu için G.Saray’ın 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı. Juventus’lu Asamoah’la şimdiden anlaşan Inter’in, bu parayı kabul edeceği yazıldı. Zaten 1 yıl daha beklenirse Nagatomo önümüzdeki sezon sonu boşa çıkacak. (Akşam)
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