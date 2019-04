Nagatomo: "Atatürk’ün verdiği kararların belki de en değerlilerinden birisi..."

Minik sporcular ile Nagatomo'nun buluşmasında ortaya renkli görüntüler çıktı. Genç futbolcu adaylarının Nagatomo’ya sorduğu sorular ve Japon futbolcunun verdiği cevaplar şöyle:



- Futbol kariyerinize hangi takımda başladınız?

"Futbol oynamaya 7 yaşımda sokaklarda oynayarak başladım. 8 yaşımdayken Japonya’da Moyishi ismindeki bir takımda oynamaya başladım."



- Bir spor okulunuz ve yazdığınız bir kitap var. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz?

"Cevabıma futbol okuluyla başlayacağım. Futbol okulumda 300 tane çocuk var. Onları bir şampiyon gibi yetiştirmek, karakterlerini geliştirmelerini sağlamak ve en iyi şekilde futbolu öğrenmelerini istiyorum. Geleceğe bir şampiyon gibi yetişmelerini istiyorum. Altı yedi tane farklı konuda kitabım var. Yogayı, egzersizleri, hayat hikayemi, futbolu ve beslenmeyi anlatan farklı kitaplarım var. Futbolcu olmak için beslenme çok önemli. Bunları detaylarıyla anlatan kitaplarım var."



- Maçlara çıkmadan önce bir uğurunuz var mı?

"Bana en çok uğur getiren şey ailem. Ailemle konuşmak beni çok rahatlatıyor ve bana ekstra bir güven veriyor. Bu yüzden maçlardan önce ailemle ve eşimle konuşuyorum. Maç günü stada gittiğimde soyunma odasında yaptığım belirli egzersizler var. Maça hazırlanmak için bu egzersizleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."



- Maçlarda kendinize çok kızdığınız anlar oluyor mu?

"Futbol oynuyoruz, siz de oynuyorsunuz. Hata mutlaka yapacaksınız. Ben de yapıyorum, takım arkadaşlarım da yapıyor, siz de yapıyorsunuz. Futbolda önemli olan hep pozitif olmak. Hem kendin için hem de takım arkadaşların için pozitif olmak çok önemli. Takım arkadaşlarınıza iyi örnek olmanız gerekiyor. Herkes hata yapabilir, bu bir hata oyunu. Mental olarak çok kuvvetli olmanız gerekiyor. İlk hata da kendinizi bırakmamanız gerekiyor. Takım arkadaşınızın hatasında sinir göstermemeniz gerekiyor. Hata yaptığı için o zaten kendini kötü hissediyordur. Bu yüzden hem kendinize hem de takım arkadaşlarınıza pozitif olmanız gerekiyor."



- Takımdaki en yakın arkadaşınız kim?

"Futbolda başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlık ve takım içerisindeki aile ortamı çok önemli. Biz sizin de izlediğiniz ağabeylerinizle beraber bir aile gibiyiz. Hep beraberiz, sürekli konuşuyoruz, şakalaşıyoruz. Bu yüzden bir veya birkaç isim vermem doğru olmaz. Bütün takım arkadaşlarım benim çok yakın arkadaşım. Geldiğim ilk günden beri bana çok iyi davranıyorlar. Futbolda başarılı olmak için bu çok önemli. Takım arkadaşlarınızla iletişiminizin kuvvetli olması gerekiyor. Size de bunu tavsiye ediyorum. Sizler de Galatasaray’da oynuyorsunuz, ileride önemli futbolcular olacaksınız. Hep pozitif olmanızı, arkadaşlarınızla konuşmanızı, şakalaşmanızı tavsiye ediyorum."



- Futbolcu olmaya ne zaman karar verdiniz?

"Bu güzel bir soru. 20 yaşımdayken FC Tokyo futbol takımından teklif aldığım zaman profesyonel futbolcu olmaya karar verdim. Daha önce de futbol oynuyordum ama profesyonel olarak oynamaya bu teklifi aldığımda karar vermiştim. Ben 22 yaşıma kadar üniversitede eğitim görmeye devam ettim. Eğitim çok önemli. Eğitim ile beraber futbolu götürmeniz gerekiyor. Sadece futbol ile olmaz, eğitiminize de önem verin. Ben 22 yaşıma kadar ekonomi okudum. Bu yüzden sadece futbola odaklanmaktan ziyade okulunuzu da ihmal etmeyin."



- Galatasaray’ı bizim çok kadar seviyor musunuz?

"Sen ne kadar seviyorsun Galatasaray’ı?"

- Ben hayatım kadar seviyorum.

"Ben hayatımdan da çok seviyorum."



- Fatih Hocamızın en sevdiğin özelliği ne?

"Fatih Hocam çok önemli bir isim. Bizler için çok önemli ve herkesin tanıdığı bir isim. Japonya’daki insanlar da İtalya’daki insanlar da onu tanıyor. Fatih Hoca dünya çapında bir isim. Çok önemli başarılar kazanmış birisi, böyle bir teknik direktör ile çalıştığım için kendimi çok iyi hissediyorum. Kimi hocalar vardır taktik olarak çok bilgililerdir ancak futbolcu ilişkilerinde sıkıntı yaşar. Fatih Hocaya baktığınız zaman hem taktik anlamında çok donanımlı hem de ilişkiler anlamında bize baba oğul gibi yaklaşan, o sıcaklığı veren ve çok dürüst bir teknik direktör. Teknik direktörün dürüst olması çok önemlidir, hocamızın bazı şeyleri direkt söylemesi çok güzel. Bu yüzden Fatih Hoca ile çalıştığım için çok mutluyum. Bizi maça iyi hazırlaması, bize bir baba gibi yaklaşmasını çok seviyorum."



- Ailenizde başka futbolcu var mı?

"Kardeşim de futbolcu olmak istiyordu, çok uzun süre futbolcu olmak istedi ancak olamadı. Ailede tek futbolcu benim."





- Okulda nasıl bir öğrenciydiniz? En başarılı olduğunuz ders neydi?

"Ben çok çalışkan bir öğrenciydim, derslerimi asla ikinci plana atmadım. Size verebileceğim en önemli mesajlardan birisi bu. Anne ve babalarınızı dinleyin, onların yönlendirmeleri çok önemli. Onlara hep teşekkür etmeniz gerekiyor çünkü sizi yetiştiren, büyüten ve çok emek harcayan insanlar. Futbolcu olmanızda çok büyük etkileri olacaktır. En sevdiğim ders de beden eğitimiydi."



- Süper Lig'in diğer liglerden farkı sizce ne?

"Türkiye Liginin çok kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. İtalya Liginde de oynadım, orası da çok kaliteli bir lig. İtalya Ligi taktik olarak biraz daha ağır basan bir lig olabilir ama Türkiye’de de taktiğe çok önem veriliyor. Türkiye Liginin bir diğer önemli yanı taraftarları. Bizim taraftarlarımız başta olmak üzere her maçta sizinle beraberler, sizi yalnız bırakmıyorlar. Türkiye Ligini güzelleştiren faktörlerden birisi de taraftar. Umuyorum ki bu güzel bir ligde siz de Galatasaray forması giyer ve başarılar yaşarsınız. Biliyorsunuz ben geçen sene Galatasaray forması ile şampiyonluk yaşadım. Umarım siz de Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşarsınız."



- Evde antrenman yapıyor musunuz?

"Sadece burada yaptığınız antrenman yetmez, eve gittiğiniz zaman da egzersizlerinize devam etmeniz gerekiyor. İyi bir futbolcu olmak için iyi uyumanız, beslenmeniz ve dinlenmeniz gerekiyor. Sadece Florya’da yaptığınız antrenman yetmez, eve gittiğiniz zaman da egzersizlerinize devam etmeniz gerekiyor. Futbolu hiçbir zaman tek başına oynayamazsın. Tek başına rakibin olmadan maç yapamazsın. Bu yüzden herkese saygı göstermeniz gerekiyor. Onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum demeden herkese saygı göstermeniz lazım."



- Kayserispor’a attığınız kafa golünü nasıl attınız?

"Mariano benim çok sevdiğim bir arkadaşım, saha içinde de çok teknik, çok zeki ve çok tecrübeli bir oyuncu. Kayserispor maçında bana o kadar güzel bir orta kesti ki bana sadece topa dokunmak kaldı. Futbolda teknik olmak ve zeki olmak çok önemli. Mariano da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi."



- Anne babanız futbolcu olmak istediğinizde size karşı geldi mi?

"Futbolcu olmak için ailenin verdiği destek çok önemli. Anne ve babanızın sizi güzel yönlendirmesi çok önemli. Beni de anne ve babam en iyi şekilde büyüttüler, yönlendirdiler. Sizlerin aracılığıyla onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Eğer bugünlere geldiysem onların emeği çok büyük."



- Sizce bu sene şampiyon olur muyuz?

"Burada taraftarımızın ve camiamızın vereceği destek ile enerji çok önemli. Biz takım içerisinde şampiyonluğa inanıyoruz. Sizin de inanmanız ve bize destek vermeniz, bizimle beraber olmanız çok önemli. Biz sizden bu desteği ve enerjiyi aldığımız sürece şampiyon oluruz. Yeter ki siz bize destek vermeye ve inanmaya devam edin."



- Japonya Milli Takımında oynadınız mı?

"Japonya Milli Takımı’nda üç Dünya Kupası ve Olimpiyatlar dahil olmak üzere 116 maçta forma giydim."



- İstanbul’daki tarihi yerleri gezdiniz mi?

"Bir futbolcunun oynadığı şehre adapte olması ve oynadığı şehirde kendini iyi hissetmesi çok önemli. Ben de kendimi İstanbul’da çok iyi hissediyorum. Boş zamanlarımda İstanbul’un tarihi yerlerini keşfetmeyi çok seviyorum. Eşim de burada çok mutlu, ailem çok mutlu. İstanbul’u ikinci şehrim gibi görüyorum."



- Tekvando yaptınız mı?

"Tekvando, judo, karate gibi dövüş sanatlarını yaptım. Bunlar önemli. Futbol oynarken, futbolcu olurken yan sporlardan da destek almak fizik ve güç anlamında çok önemli. Maçlarda daha dayanıklı ve güçlü olmanızı sağlar. Bu yüzden yan sporları yapmaya çalışın."



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk bu bayramı tüm dünya çocuklarına hediye etmişti. Atatürk ve 23 Nisan hakkında neler düşünüyorsunuz? Japonya’da da çocuk bayramı var mı?

"Bence Atatürk’ün verdiği kararların belki de en önemli en değerlilerinden birisi bugünü çocuklara adamak. Çocuklar bizim geleceğimiz, ilerleyen yıllarda hepiniz büyüyeceksiniz ve önemli yerlere geleceksiniz. Böylesi bir günde bu anı sizinle yaşamak beni çok duygulandırıyor. Ben de çocuklara çok önem ve değer veriyorum. Atatürk bugünü çocuklara adayarak mükemmel bir karar vermiş."



- Kahvaltıda neler yiyorsunuz?

"Kahvaltı bence günün en önemli öğünlerinden bir tanesi. Özellikle futbol oynuyorsanız ve sabahları antrenman yapıyorsanız sabah kahvaltınız çok önemli. Bizim kendi kültürümüzden kaynaklanan farklar var tabi ki sizin kültürünüz ile. Biz bazen çorba içiyoruz, bazen pirinç yiyoruz. Burada önemli olan sabah antrenmanlardan önce kahvaltınızda iyi beslenmeniz."



- Galatasaray’a kaç yaşında transfer oldunuz?

"31 yaşımdayken Galatasaray’a imza attım."



- Galatasaray’a ilk geldiğinizde neler hissettiniz?

"Galatasaray’a gelmeden önce Galatasaray’ı biliyordum ve tanıyordum. İtalya’dayken de Japonya’dayken de Galatasaray’ı biliyordum. Galatasaray dünya çapında bir marka. İlk teklif aldığım zaman çok mutlu oldum ve gururlandım. Galatasaray formasını giyeceğim için çok mutlu oldum. Her geçen gün ne kadar güzel bir yerde olduğumu daha da iyi anlıyorum. Hem şehir olarak hem de oynadığım takım olarak biz bir aileyiz. Taraftarlarımızı kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Taraftarlarımız bu ailenin en önemli fertlerinden biri. Biz içeride de oynasak deplasmanda da oynasak bizi yalnız bırakmıyorlar, bize devamlı destek oluyorlar. Her geçen gün verdiğim kararla daha da gurur duyuyorum."



- Akşam yemeğinde ne yersiniz?

"Futbolcu olmak için beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben Japonya’dan kendi aşçımı getirdim. Bütün öğünlerimi aşçım hazırlıyor. Futbolcu olmak için iyi beslenmeniz, protein almanız gerekiyor. Fast food ve abur cuburdan kaçınarak balık, tavuk gibi et ürünleri tüketmeniz gerekiyor. Beslenme futbolda gerçekten çok önemli."



- İlk maçınıza çıktığınızda neler hissettiniz?

"FC Tokyo takımında profesyonel oldum. FC Tokyo’nun küçükken de taraftarıydım. Çocukken en büyük hayalim FC Tokyo formasını giymekti. İlk maçımda da çok duygulandım. İnanılmaz mutluydum ve heyecanlıydım. Rüyalarımın gerçekleştiğini hissettim."

