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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 02:19, Son Güncelleme:

Nafia Kuş, dünya üçüncüsü

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Nafia Kuş, dünya üçüncüsü

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası başladı.
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları yolundaki en önemli şampiyonaya 150 ülkeden 975 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde Türkiye adına kadınlarda 46 kiloda Filiz Ögel ve 73 kiloda Nafia Kuş, erkeklerde ise 58 kiloda Kemal Külük tatamiye çıktı.

Kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, ilk turda Ukrayna'dan Hanna Stepanets'i 22-1, ikinci turda Norveç'ten Eliza Frazier Haugen'i 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ABD'den Madelynn Gorman-Shore ile yaptığı müsabakayı 5-4 kazanan milli sporcu, yarı finalde Meksikalı Maria Espinoza engelini geçemedi. Rakibine 6-4 yenilen Nafia, bronz madalya aldı. 24 yaşındaki milli tekvandocu, 2015 yılında da dünya üçüncüsü olmuştu.
Dünya Şampiyonası'nda ilk kez mücadele eden Filiz Ögel ve Kemal Külük ise kürsünün uzağında kaldı.

Kadınlar 46 kiloda Türkiye'yi temsil eden 22 yaşındaki Filiz Ögel, 3. turda dünya 1 numarası Kanadalı Yvette Yong'a 20-12 mağlup oldu. Erkekler 58 kiloda mücadele eden 18 yaşındaki Kemal Külük de ilk turda Moğolistan'dan Tumenbayar Molom'a 22-20 yenilerek elendi.

Karşılaşmaları, milli sporculara destek olmak için İngiltere'de bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

Öte yandan, Dünya Şampiyonası'nın açılış töreninde antrenör yeminini Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin gerçekleştirdi. 2018 yılında Dünya Tekvando Federasyonu tarafından yılın teknik direktörü seçilen Ali Şahin, açılış seremonisinde katılımcı tüm ülkelerin antrenörleri adına yemin etti.

Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde Deniz Dağdelen (54 kilo) ve Hakan Reçber (68 kilo), kadınlarda ise Sude Bulut ( 73 kilo) tatamiye çıkacak.

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