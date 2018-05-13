Nafia Kuş Avrupa şampiyonu!
Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, Rus rakibi Arina Zhivotkova'yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 45 ülkeden 363 sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonaya 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılırken, şampiyonanın dördüncü ve son gününde; kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, finalde Rus Arina Zhivotkova'yı 5-0 yenerek altın madalyaya uzandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar +73 kiloda Sude Bulut yarı finalde İngiliz Bianca Walkden'a yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.
Son gün tatemiye çıkan sporculardan, erkekler 87 kiloda Ömer Fırat Çelik ve Muhammed Talha Sarı ile +87 kiloda Ensar Uğuz ile kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma şampiyonaya veda etti.
Ayrıca Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan da şampiyonayı yerinde takip ederek Türk Taekwondo Milli Takımı'na desteklerini sunarken, alınan başarılı sonuçların ardından teknik heyete ve sporculara tebriklerini iletti.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDELER!
Türkiye, Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nı 3’ü altın 9 madalya ile tamamladı. Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olurken, genel sıralamada ise ikinci sırayı elde etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye’yi 13’ü kadın 9’u erkek toplam 22 sporcu temsil etti. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
Şampiyonada kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, altın madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız gümüş madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Sude Bulut ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen bronz madalya elde etti.
Türkiye, bu sonuçların ardından kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye’yi İngiltere takip ederken Rusya üçüncü sırayı aldı. Genel sıralamada ise Rusya ilk sırayı alırken Türkiye ikinci, İngiltere ise üçüncü oldu.
Başkan Şahin: "Gücümüzü gösterdik"
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin gücünü gösterdiklerini söyledi. Başkan Şahin, “3’ü altın olmak üzere 9 madalya ile şampiyonayı tamamladık. Avrupa’nın en iyi sporcularının yarıştığı bir alanda 16 sıkletin 7’sinde final müsabakasına çıkarken toplam 9 sıklette madalya kazandık. Kadınlarda Avrupa’nın en iyi takımı olduk. Ufak nüanslarla altın madalya sayımızı arttırma şansımızı kaçırdık. Rusya’da ülkemizin gücünü bir kez daha gösterdik. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na emin adımlarla ilerliyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Madalyalarımızı ülkemize armağan ediyoruz. Türk taekwondosu başarılarına devam ediyor ve devam edecek” ifadelerini kullandı.
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