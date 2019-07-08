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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Nadir Çiftçi: "Gençlerbirliği layık olduğu yerde"

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Nadir Çiftçi: "Gençlerbirliği layık olduğu yerde"

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği'nde forma giyen futbolcu Nadir Çiftçi, "Gençlerbirliği layık olduğu yerde." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 11 gol atan ve başkent ekibinin bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan futbolcular arasında yer alan Nadir Çiftçi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde daha önce Celtic forması da giyen golcü futbolcu, "Gençlerbirliği'ni ait olduğu yere taşımak için geçen sezon çok mücadele ettik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Gençlerbirliği layık olduğu yerde." diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan 27 yaşındaki Nadir, önce iyi bir kamp dönemi ardından da güzel bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.
Kanatlarda da görev yapabilen Nadir, kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezondaki hedefine ilişkin, "Layık olduğumuz yerde kalmayı düşünüyoruz. Sonuçta futbolcu olarak hep daha üst sıraları hedefleriz. Takıma yeni katılan isimler var. Daha gelecek oyuncular da olacaktır. Her şey oturduktan sonra hedefimizi belirleriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gençlerbirliği'nde mutluyum"

Başkent temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu belirten Nadir, "Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Kariyerimi burada sürdürmek istiyorum." dedi.
Nadir, Süper Lig'e de yabancı olmadığına işaret ederek, "Daha önce Kayserispor ve Eskişehirspor formasıyla Süper Lig'de oynadım. Bildiğim bir lig. Süper Lig'de daha güzel statlar, atmosferler olacak. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Gençlerbirliği'ne layık olabilecek bir performans göstermeye çalışacağız. Ben dahil herkes onun mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Yetenekli genç futbolcular var"

Nadir Çiftçi, başkent ekibinin genç ve yetenekli futbolcuların Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynadığına değindi.

Kamp kadrosuna çok sayıda genç futbolcunun da dahil edildiğine işaret eden Nadir, "Gençlerbirliği'nde çok yetenekli genç futbolcular var. Şans bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü hocamız da zaten birçok genç oyuncuyu yetiştiren bir teknik adam. Genç oyuncuları seviyor." diye konuştu.

Yabancı kuralı hakkında da düşüncelerini paylaşan Nadir, şunları kaydetti.

"Dengeyi iyi kurmak lazım. Rekabet her zaman iyidir ancak kendi oyuncularımıza da şans verecek bir şekilde planlama yapılması lazım. Kaliteli yabancı futbolcular getirilmeli. Hocalarımız kadroyu planlarken yabancı ve yerli futbolcuları en güzel şekilde dengelemeli."

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