Nadir Çiftçi: "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNadir Çiftçi: "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"
GeriFutbol Nadir Çiftçi: "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
20.07.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Nadir Çiftçi: "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nadir Çiftçi: "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampı tamamlayan Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, hazırlık karşılaşmalarındaki performansıyla göz doldurdu.

Kamptaki istekli çalışmaları sonucu teknik direktör Mustafa Kaplan'ın Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile yapılan hazırlık maçlarında şans verdiği 27 yaşındaki futbolcu, iki karşılaşmada da skora katkıda bulundu.

Kariyerinde daha önce Celtic forması da giyen ve Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 11 gol atarak takımının yeniden Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan futbolcu, yeni sezon hedeflerini anlattı.

Nadir Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'ni layık olduğu Süper Lig'e çıkarmayı başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Kampların sadece çok çalışmak açısından değil, yeni oyuncular ve teknik ekiple tanışmak, onların isteklerini bilmek, isteklerini yerine getirmek ve takım kurmak açısından da önemli olduğunu dile getiren Nadir Çiftçi, Erzurum'daki kampın iyi geçtiğini ve teknik heyetin antrenman sahasındaki isteklerini eksiksiz olarak yerine getirmeye çalıştığını aktardı.

Nadir Çiftçi: Süper Ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz

- "Avrupa'da mücadele edebilirsek daha güzel olur"

Nadir Çiftçi, takımın başarılı olabilmesi için katkı vermeye çalışacağını ifade ederek, "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Takım olarak bunun için elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızda, güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Avrupa'da mücadele edebilirsek daha güzel olur." diye konuştu.

Takıma önemli isimlerin transfer edildiğini hatırlatan Nadir, "Yeni oyuncular takıma faydalı olacaktır. İyi bir takım olup etkili futbol oynamak önemli. Gençlerbirliği bunu gerçekleştiren en iyi takımlardan biri ve senelerce yaptı. Geçmiş yıllara bakıldığında gençleri oynatan ve bu sayede transferler gerçekleştiren bir kulüp. Kulüpte çok kaliteli ve geleceği parlak genç futbolcular var." ifadelerini kullandı.

Nadir Çiftçi, teknik direktörleri Mustafa Kaplan'ın da genç futbolculara önem verdiğini sözlerine ekledi. 

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Nadir Çiftçi: "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"
Galatasaray, 11 Ağustos'ta Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak
29 yıl sonra gelen zafer
Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi!