Nadal yerini korudu, Wozniacki zirveye çıktı

Turnuvada çeyrek finalde elenen Nadal, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, puanını 9 bin 760'a çıkararak birinciliğini sürdürdü.

Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaşarak teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi olma rekorunu 20 şampiyonluğa çıkaran Federer, ikinci sıradaki yerini korudu.

Finalde kaybeden Hırvat Marin Cilic üçüncü, çeyrek finalde elenen Bulgar Grigor Dimitrov dördüncü, üçüncü turu geçemeyen Alman Alexander Zverev beşinci sırada yer aldı.

Erkeklerde sıralama

1 (1) - Rafael Nadal (İspanya): 9 bin 760

2 (2) - Roger Federer (İsviçre): 9 bin 605

3 (6) - Marin Cilic (Hırvatistan): 4 bin 960

4 (3) - Grigor Dimitrov (Bulgaristan): 4 bin 630

5 (4) - Alexander Zverev (Almanya): 4 bin 610

6 (5) - Dominic Thiem (Avusturya): 4 bin 60

7 (7) - David Goffin (Belçika): 3 bin 460

8 (9) - Jack Sock (ABD): 2 bin 880

9 (10) - Juan Martin del Potro (Arjantin): 2 bin 815

10 (11) - Pablo Carreno Busta (İspanya): 2 bin 705

Kadınlarda Wozniacki zirveye çıktı

Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden Caroline Wozniacki, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 965 puanla birinciliğe yükseldi.

Turnuvada finalde kaybeden Rumen Simona Halep, ikinciliğe geriledi.

Çeyrek finalde elenen Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü, ikinci turda kaybeden İspanyol Garbine Muguruza dördüncü, çeyrek finali geçemeyen diğer bir isim Çek Karolina Pliskova da beşinci sırayı aldı.

Ana tabloya kalamayan milli tenisçiler arasında kadınlarda Çağla Büyükakçay 160'ıncı, Başak Eraydın 173'üncü, İpek Soylu 203'üncü, erkeklerde ise Cem İlkel 260'ıncı sırada yer aldı.

Kadınlarda sıralama

1 (2) - Caroline Wozniacki (Danimarka): 7 bin 965

2 (1) - Simona Halep (Romanya): 7 bin 715

3 (4) - Elina Svitolina (Ukrayna): 6 bin 85

4 (3) - Garbine Muguruza (İspanya): 5 bin 690

5 (6) - Karolina Pliskova (Çekya): 5 bin 445

6 (7) - Jelena Ostapenko (Letonya): 4 bin 901

7 (8) - Caroline Garcia (Fransa): 4 bin 495

8 (5) - Venus Williams (ABD): 4 bin 278

9 (16) - Angelique Kerber (Almanya): 3 bin 31

10 (11) - Kristina Mladenovic (Fransa): 2 bin 935