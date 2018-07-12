Nadal Wimbledon'da yarı finalde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriNadal Wimbledon'da yarı finalde
GeriTenis Nadal Wimbledon'da yarı finalde
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Tenis
AA
12.07.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Nadal Wimbledon'da yarı finalde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nadal Wimbledon'da yarı finalde

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Nadal, zorlandığı maçta Arjantinli Del Potro'yu 3-2 mağlup ederek yarı finalde Sırp Djokovic'in rakibi oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Rafael Nadal, zorlandığı maçta Juan Martin del Potro'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu günü, tek erkeklerde yapılan iki çeyrek final karşılaşması ile sona erdi. 

Dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin Del Potro ile karşılaştı. 

4 saat 48 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Nadal, Arjantinli rakibini 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

İspanyol tenisçi, bu turda 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak. 

Diğer çeyrek final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner, 13 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'i 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale kaldı. 

ABD'li Isner, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'i eleyerek büyük sürprize imza atan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. 

SERENA WİLLİAMS MAÇA ÇIKACAK

Turnuvada yarın, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 25 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges, 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ile 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber tek kadınlar yarı finalinde maça çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Quaresma'yı kovsan gitmiyor!

Oliveira’ya onay çıktı

Devler Ligi'nde 1. ön eleme ilk maçları tamamlandı

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?