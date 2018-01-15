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Nadal ve Wozniacki zorlanmadı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, kadınlarda 5 numaralı seribaşı Venus Williams, erkeklerde ise 8 numaralı seribaşı Jack Sock elendi.

A.A
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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda karşılaştığı dünya 81 numarası Victor Estrella'yı 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Avustralyalıların büyük beklenti içinde olduğu 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios ise Rogerio Dutra Silva'yı 3-0 ile geçerek 2. tura çıktı.
Erkeklerin 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, 6 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 15 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga 2. tur vizesi aldı.
Yuichi Sugita, 8 numaralı seribaşı Jack Sock'u 3-1, Kyle Edmund ise 11 numaralı seribaşı Kevin Anderson'u 3-2'lik skorla elemeyi başardı.

- Venus'ten erken veda

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, ilk maçında karşılaştığı dünya 44'üncüsü Mihaela Buzarnescu 2-0 (6-2, 6-3) yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.
4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 7 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ve 12 numaralı seribaşı Julia Goerges, adlarını 2. tura yazdırdı.
Dünya sıralamasının 78. basamağındaki Belinda Bencic, 5 numaralı seribaşı Venus Williams'ı turnuvanın dışına itti.
Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı CoCo Vandeweghe ve 13 numaralı seribaşı Sloane Stephens da ilk turda elendi.

- Federer ve Halep korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Aljaz Bedene, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Thomas Fabbiano ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Destanee Aiava ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Jessika Ponchet mücadele edecek.

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