Nadal ve Wozniacki 3. turda!

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile dünya 52 numarası Arjantinli Leonardo Mayer karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Nadal, adını 3. tura yazdırdı.



Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Hırvat tenisçi Marin Cilic, Portekizli Joao Sousa'yı 3-0'lık, dünya 15 numarası Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise Kanadalı rakibi Denis Shapovalov'u 3-2'lik skorla geçerek yollarına devam etti.

- WOZNİACKİ VE SVİTOLİNA SONRADAN AÇILDI

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Hırvat Jana Fett'i , 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Çek Katerina Siniakova'yı 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1 yenerek 3. turun yolunu tuttu.

Geçen seneki Avustralya Açık gençlerde şampiyon olan ve "wildcard" ile ilk kez ana tabloda mücadele eden 15 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Avustralyalı rakibi Olivia Rogowska'yı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.