Nadal ve Federer yola devam dedi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada altıncı gün maçları sona erdi.

Tek erkeklerin üçüncü turunda dünya 1 numarası Rafael Nadal, Arjantinli Leonardo Mayer karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı. Diğer setleri 6-3, 6-1, 6-4 alan İspanyol tenisçi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Federer bu kez zorlanmadı

Sezonun formda isimlerinden 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise önceki iki turda aldığı 3-2'lik galibiyetlere nazaran daha kolay bir zafer elde etti. İsviçreli tenisçi, İspanyol rakibi Feliciano Lopez'i 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerin ardından 3-0 yenerek üst tura yükseldi.

Avustralyalı 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile Belçikalı 9 numaralı seribaşı David Goffin de rakiplerini geçerek dördüncü tura adlarını yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Çek Karolina Pliskova dördüncü tura çıkarken, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ABD'li Shelby

Rogers'ı 2-0 (6-4, 7-5) mağlup ederek tur atladı.

Günün sürprizlerini ise 10 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenen 20 numaralı seribaşı ABD'li CoCo Vandeweghe ile 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 2-0'la geçen Rus Daria Kasatkina gerçekleştirdi.

Yedinci günün programı

ABD Açık'ın yedinci gününde, dördüncü tur maçları başlayacak. Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, 13 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'nın, turnuvaya özel davetiye ile katılan Rus Maria Sharapova ise 16 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova'nın rakibi olacak.

Tek erkeklerde ise 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta ile Kanadalı Denis Shapovalov karşılaşacak.

Günün sonuçları

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin maçları şöyle sonuçlandı:

Tek erkekler

Rafael Nadal (İspanya) (1) - Leonardo Mayer (Arjantin): 3-1 (6-7, 6-3,

6-1, 6-4)

Roger Federer (İsviçre) (3) - Feliciano Lopez (İspanya) (31): 3-0

(6-3, 6-3, 7-5)

Dominic Thiem (Avusturya) (6) - Adrian Mannarino (Fransa) (30): 3-0

(7-5, 6-3, 6-4)

David Goffin (Belçika) (9) - Gael Monfils (Fransa) (18): 3-0 (7-5, 5-1, Monfils çekildi)

Juan Martin del Potro (Arjantin) (24) - Roberto Bautista Agut (İspanya) (11): 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)

Tek kadınlar

Karolina Pliskova (Çekya) (1) - Zhang Shuai (Çin) (27): 2-1 (3-6, 7-5,

6-4)

Elina Svitolina (Ukrayna) (4) - Shelby Rogers (ABD): 2-0 (6-4, 7-5)

CoCo Vandeweghe (ABD) (20) - Agnieszka Radwanska (Polonya) (10): 2-1

(7-5, 4-6, 6-4)

Daria Kasatkina (Rusya) - Jelena Ostapenko (Letonya) (12): 2-0 (6-3,

6-2)

Madison Keys (ABD) (15) - Elena Vesnina (Rusya) (17): 2-1 (2-6, 6-4,

6-1)