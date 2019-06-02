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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
02.06.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Nadal, Federer ve Stephens çeyrek finalde

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Nadal, Federer ve Stephens çeyrek finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 8. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal ve Roger Federer ile tek kadınlarda Sloane Stephens tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. gün maçları tamamlandı. 

Kariyeri boyunca 11'i Fransa Açık'ta olmak üzere 17 grand slam şampiyonluğuna sahip İspanyol Rafael Nadal, 4. turda klasmanın 78. sırasında yer alan Arjantinli Juan Ignacio Londero ile karşılaştı. Rakibini 2 saat 13 dakika süren mücadelede 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen dünya 2 numarası Nadal, adını çeyrek finale yazdırdı. Nadal, çeyrek finalde Japon Kei Nishikori ile Fransız Benoit Paire arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek. 

Turnuvada 2009'un şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, dünya klasmanının 68 numarası Arjantinli Leonardo Mayer'i bir saat 42 dakikada biten maçta 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı. 
Fransa Açık'ta 24 numaralı seribaşı ve 2015'in şampiyonu İsviçreli Stan Wawrinka, 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı büyük mücadeleye sahne olan 5 saat 9 dakikalık maçta 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve çeyrek finalde Federer ile eşleşti. 

Kadınlarda Stephens tur atladı 

Tek kadınlar 4. turunda geçen yılın finalisti ABD'li Sloane Stephens, 2016'nın Fransa Açık şampiyonu 19 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile karşılaştı. 

Rakibini bir saat 40 dakika süren maçta 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Stephens, çeyrek finale kalmayı başardı. 
Stephens, çeyrek finalde 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta'nın rakibi oldu. 

Djokovic ve Halep korta çıkacak 

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Alman Jan-Lennard Struff, 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem de 14 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils ile 4. tur maçına çıkacak. 

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise Polonyalı Iga Swiatek karşısında çeyrek final bileti arayacak. 

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