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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.01.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Nadal Djokovic maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Nadal Djokovic maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Nadal Djokovic maçı ile Avustralya Açık tek erkeklerde bir numara belli olacak. Rakibini 1 saat 23 dakika süren mücadelenin ardından 4 sette deviren Djokovic, finalde Rafael Nadal ile karşılaşacak. Peki Rafael Nadal Djokovic maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Rafael Nadal Novak Djokovic maçı için geri sayım başladı. Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçında 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 28 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille ile karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 23 dakika süren maçı 6-0, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanan 31 yaşındaki Djokovic, turnuvada 7. kez finale yükseldi.

NADAL DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Djokovic, 27 Ocak Pazar günü oynanacak finalde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 11.30'da Eurosport'tan canlı izlenebilecek.

Turnuvada yarın tek kadınlarda şampiyon belli olacak. Finalde 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya gelecek.

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