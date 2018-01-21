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Nadal çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Hürriyet Haber
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 4. tur mücadelesinde, geçen yıl final oynayan Nadal ile 24 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.
Rakibini 6-3, 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Nadal, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, 10 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 6-7, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Nadal ile Cilic, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

Kadınlarda Wozniacki, Navarro ve Mertens tur atladı

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, 19 numaralı seribaşı Slovak Magdalena Rybarikova'yı 6-3 ve 6-0 sonuçlanan setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Dünya 39 numarası İspanyol Carla Suarez Navarro, 4. turda karşılaştığı 32 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit önünde 2-1 (4-6, 6-4, 8-6) galip geldi.
Navarro, çeyrek finalde Wozniacki ile eşleşti.

Klasmanda 37. basamakta bulunan Belçikalı Elise Mertens, 81. sırada yer alan Hırvat Petra Martic'i 7-6 ve 7-5 biten setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finalin yolunu tuttu.

Mertens, çeyrek finalde Çek Denisa Allertova ile Ukraynalı Elina Svitolina arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak.

 

Rafael NadalTenisDiego Schwartzman

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