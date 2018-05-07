Nabil Fekir Liverpool'a gidiyor!
Liverpool, Lyon'un yıldızı Nabil Fekir için 66 milyon euro karşılığında Fransız kulübüyle anlaştı.
Jürgen Klopp yönetiminde başarılı bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Liverpool, transferde turnayı gözünden vurdu.
Canal+'nın haberine göre İngiliz devi, Lyon'un yıldız oyuncusu Nabil Fekir için Fransız kulübüyle yaptığı görüşmeler sonrası anlaşmaya vardı.
Buna göre Merseyside ekibi, Lyon'a Fekir için 66 milyon euro bonservis ödeyecek ve 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayacak.
Lyon altyapısında yetişen ve adı daha önce birçok kulüple anılan Nabil Fekir, bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Fransız ekibinin formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Fekir, rakip fileleri 22 kez havalandırırken 8 de asist yaptı.
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