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GeriFutbol Nabil Dirar'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: 'Memnunum'
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Haber Giriş: 01.02.2020 - 23:40,Son Güncelleme:/

Nabil Dirar'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: 'Memnunum'

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Nabil Dirar'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: 'Memnunum'

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda oynayan Nabil Dirar, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Dirar, "Bizim açımızdan hayal kırıklığı. Ancak son maça kadar elimizden geleni yapacağız. Hala şampiyon olabiliriz. Trabzonspor çok fazla pozisyon bulamadı ama iki gol attı. Pozitif kalmalıyız" dedi.

Nabil Dirar sözlerini, "Hocamın benden istediği görevde oynamaya çalışıyorum, kendi performansımdan da memnunum, beni rahatsız etmiyor. Ben takımımın emrinde olan bir oyuncuyum ama bugünkü sonuçtan memnun değilim, 3 puanı alamadık" ifadeleriyle tamamladı.

Nabil Dirardan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: Memnunum

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